Анимированные баннеры. Переодичные работы

Всех с наступающим Днем Победы! ТЗ такое. Нужно сделать три статических баннера для слайдера 3 рисунка (jpg) разрешения 960x320 (исходники в psd) За основу взять приложенный рисунок (расположение текста, рисунки, номера шагов (в треугольники). Тема "получить лечение в клинике ...
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Нужно разрабатывать анимированные баннеры для рекламы на сайте. Предоставляется ТЗ по каждому баннеру. Работа переодичная.
Размер примерно 260x190, но может меняться (описывается в ТЗ).
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