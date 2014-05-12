Изменить половину баннера ( без заморочек)

Здравствуйте. Необходимо создать две картинки для главной страницы сайта http://mirabooka.ru/. Сайт о мини-отеле в Санкт-Петербурге. 1-ая картинка в шапку. 2-ая в качестве фона. подробное ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак начну с начала. Нашли фирму кто делает баннеры поближе - вообщем нам предложили и дизайн и доставку бесплатно на их усмотрение.
Получили вот что (Рисунок 1)
Левая сторона моя - и кто туда такой текст вписал понятия не имею - да и дизайн такой что лучше бы я сам нарисовал. Но я не умею в таких форматах. Правая сторона напарника- у него все остается в старом виде.
Вот как это выглядит на стене (рисунок 2) лучше качества нету сорри
Так вот я теперь хочу что- то сделать посерьезнее а то это вообще стыдоба
Рисунок № 3 - это которую сторону надо нарисовать размеры указаны в см.
Поделить надо вертикально на 2 части
1.Создание сайтов и номер телефона (большой шрифт очень жирно выделить - это находится у метро чем больше тем больше притягивает глаз тем лучше
А на второй части там будет список услуг с ценами ( цена должна быть в звездочку вписана или еще куда что бы глупые люди не спрашивали по 100 раз ))
Все что вы нарисуете я отдам в отдел рекламы по их ТЗ ( в приложении ) и они сделают виниловые наклейки - а я их поверх всего этого добра и наклею. Сторона напарника останется в прежнем состоянии.
Вот такая задумка.
Интересуют сроки и цены - как делать на ваше усмотрение.
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