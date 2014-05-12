Изменить половину баннера ( без заморочек)

Итак начну с начала. Нашли фирму кто делает баннеры поближе - вообщем нам предложили и дизайн и доставку бесплатно на их усмотрение.

Получили вот что (Рисунок 1)

Левая сторона моя - и кто туда такой текст вписал понятия не имею - да и дизайн такой что лучше бы я сам нарисовал. Но я не умею в таких форматах. Правая сторона напарника- у него все остается в старом виде.

Вот как это выглядит на стене (рисунок 2) лучше качества нету сорри

Так вот я теперь хочу что- то сделать посерьезнее а то это вообще стыдоба

Рисунок № 3 - это которую сторону надо нарисовать размеры указаны в см.

Поделить надо вертикально на 2 части

1.Создание сайтов и номер телефона (большой шрифт очень жирно выделить - это находится у метро чем больше тем больше притягивает глаз тем лучше

А на второй части там будет список услуг с ценами ( цена должна быть в звездочку вписана или еще куда что бы глупые люди не спрашивали по 100 раз ))

Все что вы нарисуете я отдам в отдел рекламы по их ТЗ ( в приложении ) и они сделают виниловые наклейки - а я их поверх всего этого добра и наклею. Сторона напарника останется в прежнем состоянии.

Вот такая задумка.

Интересуют сроки и цены - как делать на ваше усмотрение.