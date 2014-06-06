Прорисовать баннер в CorelDRAW

Необходимо разработать красивый дизайн для группы вконтакте https://vk.com/sesperm и логотип нравится как сделано у http://vk.com/geradez с плавным переходом из одной картинки в другую а также отдельная страница меню http://vk.com/geradez?w=page-58642636_45628199 нравится лого у http://geradez.ru/