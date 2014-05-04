Создание двух банеров

Необходимо нарисовать анимированную гифку для онлайн-севиса, означающую загрузку (loading). Нужна сама картинка, без надписи, на прозрачном фоне. Картинка должна быть серая, по стилю продолжать то, что в файле play-sprite (прям чтоб можно было 3м рядом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте, нужны два банера для рекламмы сайта размеры 88х31,468х60. Сайт стройматериалов http://www.setdol.ru
жду предложений, цену и сроки!
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