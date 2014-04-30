Подредактировать интерактивный баннер + ресайзы

$50
БаннерыЗакрытнет заявок107 просмотров
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В целом баннер готов.

Нужно сделать только:

Подредактировать интерактивный баннер и сделать ресайзы баннера под расширение 1024x768, 1366x768, 1600x900, 1920x1080.

Подредактировать интерактивный баннер: при нажатии на иконку – экранчик уходит, а не исчезает.

Так же убрать маленькие недочёты

Дизайн сайта с расширениями вышлю кандидату (исполнителю).

Все подробности кандидату.

Бюджет 800 руб.

10 лет назад
kollekcioner2015
Слава 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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