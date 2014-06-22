Баннер, тематика Недвижимость

БаннерыЗавершен21 заявка211 просмотров
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Разработка баннера по макету

Статичный, размер 160х600

Требуется достаточно высокое качество

Стоимость работы учитывается при выборе исполнителя

10 лет назад
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sonnetod
Гордиюк 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена, учтены поправки, все выполнено в срок
Довольна сотрудничеством. Четкое техзадание, оплата как договаривались.
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