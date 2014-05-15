Серия баннеров

Приветствую всех! Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные. Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна серия флеш баннеров для интернет магазина строительных товаров.
В баннерах нужно использование трех фраз:
- Нет планов на вечер?
- Купи дрель!
- логотип БытСтрой (высылал на почту) и фраза Быт Строй — твой строительный магазин
внешний вид баннеров — на ваше усмотрение, кнопки Купить и т.п. — не нужно, цвета должны быть яркие (в предыдущих сериях вы использовали мягкие пастельные тона/цвета, мне они очень понравились, но в этой серии всё наоборот должно быть ярко, сочно)
картинки дрелей можно взять отсюда:
http://www.220-volt.ru/catalog/udarnye-dreli/
или отсюда
http://www.220-volt.ru/catalog/electricheskie-dreli-shurupoverty/
(и потом в гугле найти картинку той же дрели, но без логотипа, если он будет на товаре)
Выбранные дрели должны быть яркие — желтые, красные, не чёрные или серые; и мощные, т.е. не за 2 тыс. руб., а что-нибудь более представительное;
фото дрели должно быть в три четверти и смотреть как бы на пользователя, то есть не просто картинка дрели вид сбоку, а дрель должна быть направлена с экрана в сторону смотрящего на баннер (собственно вариантов на сайте-примере масса, есть из чего выбрать).
Баннер должен стимулировать переход (клики) по нему и покупку товара в конечном итоге.
От вас флеш-исходники и swf баннеры.
Размеры:
500x500
250x250
200x200
150x150
600x240
600x90
468x60
300x250
240x120
160x600
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