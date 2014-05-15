Серия баннеров

Нужна серия флеш баннеров для интернет магазина строительных товаров.

В баннерах нужно использование трех фраз:

- Нет планов на вечер?

- Купи дрель!

- логотип БытСтрой (высылал на почту) и фраза Быт Строй — твой строительный магазин

внешний вид баннеров — на ваше усмотрение, кнопки Купить и т.п. — не нужно, цвета должны быть яркие (в предыдущих сериях вы использовали мягкие пастельные тона/цвета, мне они очень понравились, но в этой серии всё наоборот должно быть ярко, сочно)

картинки дрелей можно взять отсюда:

http://www.220-volt.ru/catalog/udarnye-dreli/

или отсюда

http://www.220-volt.ru/catalog/electricheskie-dreli-shurupoverty/

(и потом в гугле найти картинку той же дрели, но без логотипа, если он будет на товаре)

Выбранные дрели должны быть яркие — желтые, красные, не чёрные или серые; и мощные, т.е. не за 2 тыс. руб., а что-нибудь более представительное;

фото дрели должно быть в три четверти и смотреть как бы на пользователя, то есть не просто картинка дрели вид сбоку, а дрель должна быть направлена с экрана в сторону смотрящего на баннер (собственно вариантов на сайте-примере масса, есть из чего выбрать).

Баннер должен стимулировать переход (клики) по нему и покупку товара в конечном итоге.

От вас флеш-исходники и swf баннеры.

Размеры:

500x500

250x250

200x200

150x150

600x240

600x90

468x60

300x250

240x120

160x600