Серия баннеров

$110
БаннерыЗавершен1 заявка143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна серия флеш баннеров для интернет магазина строительных товаров.

В баннерах нужно использование трех фраз:

- Нет планов на вечер?

- Купи дрель!

- логотип БытСтрой (высылал на почту) и фраза Быт Строй — твой строительный магазин

внешний вид баннеров — на ваше усмотрение, кнопки Купить и т.п. — не нужно, цвета должны быть яркие (в предыдущих сериях вы использовали мягкие пастельные тона/цвета, мне они очень понравились, но в этой серии всё наоборот должно быть ярко, сочно)

картинки дрелей можно взять отсюда:

http://www.220-volt.ru/catalog/udarnye-dreli/

или отсюда

http://www.220-volt.ru/catalog/electricheskie-dreli-shurupoverty/

(и потом в гугле найти картинку той же дрели, но без логотипа, если он будет на товаре)

Выбранные дрели должны быть яркие — желтые, красные, не чёрные или серые; и мощные, т.е. не за 2 тыс. руб., а что-нибудь более представительное;

фото дрели должно быть в три четверти и смотреть как бы на пользователя, то есть не просто картинка дрели вид сбоку, а дрель должна быть направлена с экрана в сторону смотрящего на баннер (собственно вариантов на сайте-примере масса, есть из чего выбрать).

Баннер должен стимулировать переход (клики) по нему и покупку товара в конечном итоге.

От вас флеш-исходники и swf баннеры.

Размеры:

500x500

250x250

200x200

150x150

600x240

600x90

468x60

300x250

240x120

160x600

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$130
3 дня
Всё отлично.
Здорово поработали!!!
  • Похожие заказы

  • Создать подложку в сайт и два статичных баннера

    $28

    Приветствую всех! Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные. Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статичный банер на главную страницу 1100*440

    требуется нарисовать банер на слайдер на главную странцу мебельного интернет магазина. homebeli.ru банер должен содержать логотип магазина + интересное дизайнерское решения самого банера мебельного интернет магазина занимающейся продажей мебели!!! размер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Комплект баннеров

    Добрый день! Нужно изготовить комплект gif баннеров для продвижения сайта http://fl.info-dvd.ru/ Текст для баннеров предоставлю. Форматы: 100x100 120x600 234x60 240x400 240x400 468x60 600x90 728x90 На каждый формат нужно изготовить два разных баннера. В светлых и темных тонах.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется обрвботка изображений

    Суть такая. Страница пример http://new.neterastudio.com.ua/about-us/partnery/ Слева - картинка требующая обработки. Справа пример - должно выглядеть, контрастировать. Всего 6 картинок одного формата и даже в PSD. Нужно их подогнать под картинку пример. Сразу пишите сумму за все 6 картинок.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить баннер на сайте

    $10

    Есть сайт, см. вложение.На сайте есть баннер (прям на первом экране) с надписью "Специальные предложения на туры". Надо для его замены сделать аналогичный, только фотографию взять с самолетом (2 на выбор в прикреп. файлах) и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад