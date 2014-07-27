Статичный банер на главную страницу 1100*440

Суть такая. Страница пример http://new.neterastudio.com.ua/about-us/partnery/ Слева - картинка требующая обработки. Справа пример - должно выглядеть, контрастировать. Всего 6 картинок одного формата и даже в PSD. Нужно их подогнать под картинку пример. Сразу пишите сумму за все 6 картинок.