Статичный банер на главную страницу 1100*440

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требуется нарисовать банер на слайдер на главную странцу мебельного интернет магазина. homebeli.ru

банер должен содержать логотип магазина + интересное дизайнерское решения самого банера мебельного интернет магазина занимающейся продажей мебели!!! размер 1100*440

10 лет назад
trotzky777
Владимир 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнителью советую!!
"Особенный" заказчик, так и не пришли к принятому варианту, хотя почему-то на сайте он до сих пор красуется :)
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