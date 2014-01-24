trotzky777

Владимир trotzky777

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
2 балла
11 лет назад
Статичный банер на главную страницу 1100*440
"Особенный" заказчик, так и не пришли к принятому варианту, хотя почему-то на сайте он до сих пор красуется :)
Отличный исполнителью советую!!
Ответный отзыв
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Интернет магазин мебели
Огромное спасибо за работу!
Все сделано качественно.
Ответный отзыв
I_V_A_N
Иван 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
8 баллов
11 лет назад
Доработать сайт на open cart
Был рад сотрудничеству!..
Все быстро и в срок
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Исправить главную страницу для сайта opencart
Opencart
Остался очень доволен сотрудничеством. Много разнообразных и интересных задач, лояльное отношение и приятное общение. А также своевременная оплата в полном объеме. Заслуженные 10 баллов. Надеюсь будем продолжать сотрудничество. рекомендую как добросовестного и приятного заказчика.
Отличный исполнитель, знает свое делао. приятно общаться. Советую. Приведет ваш сайт в полный порядок.!!!
Ответный отзыв
sseenn
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать 5 банеров 860*400
Отличный заказчик,грамотное задание,моментальная оплата.Рекомендую!
Все быстро качественно и в срок! Спасибо! Будем работать!
Ответный отзыв
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