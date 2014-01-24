trotzky777

Тематика детская мебель. Требуется контент менеджер для наполнения сайта. исправления цена на сайте. Опалта элетронными платежными системами. сайт kidsmebeli.ru Система Opecart/
- Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт10 лет назад
рекламный ролик для интернет магазина детской мебели. 1 - 1,5 минуты. Присылайте ссылки на выполненные работы.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт11 лет назад
Настроить рекламму в директе. правильно граммотно. с минимальными затратами.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать сайт+ лого + дизай. домен: детскиекровати.рф . исключительно для продаж через контекстную рекламму проверенной детской мебели "ХИТОВ продаж". Это будет не полноценный интернет магазин. ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика детская мебель. Планируется ЗП+%. Работаем напрямую от производства. Конкурентно способные цены. Только проверенные модели детской мебели.Социальные сети (SMM и SMO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется нарисовать банер на слайдер на главную странцу мебельного интернет магазина. homebeli.ru банер должен содержать логотип магазина + интересное дизайнерское решения самого банера мебельного интернет магазина занимающейся продажей мебели!!! ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется поменять дизайн шапки интернет магазина kidsmebeli.ru т.к. он был взят с магазина mosdommebel.ru все кнопки нужно оставить, нужен принципиально новый дизайн шапки чтобы сайт не был похож на mosdommebel.ru . все остальное ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Создать и раскрутить группу в контакте тематика "детская мебель"Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Банеры для сайта Kidsmebeli.ru 1 банер Информационный банер о магазине с логотипом магазина + мальчик Со словами доступные цены, прямые поставки от произвоителя - высокое качество. 2. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Исправить главную страницу для сайта интернет магазина по детской мебели на системе опен карт. Скриншоты прилагаються. Срокр 1- два дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
kidsmebeli.ru ( все скрин шоты прилагаются) Могу пояснить голосом. ТЗ для магазина: 1. Перенести колонку производителей на верхний уровень под шапку пример: http://www.mosdommebel.ru/ цвет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо исправить верстку карточки товаров на сайте homebeli.ru jomla Homebeli.ru 1. Сделать сортировку товаров по цене. 2. в карточке товара есть бордова кнопка "посмотреть все товары" пример: Посмотреть ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для мебельного магазина сделать сортировку сопутствующих товаров, настроить облако тегов, Исправить бланк заказа который приходит на почте после оформления на сайте клиентом, сделать кликабельными кнопки внизу сайта. Просьба писать только тем кто может общаться ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для интернет магазина homebeli.ru Установить ЧПУ на VirtueMart / оперативная оплата. Срочно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Шапку категорий здесь: http://www.homebeli.ru/ сделать как здесь: http://www.rumpa.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Исправить навигацию интернет магазина на JOOMLA, Срочно. Моментальная оплата электронными деньгами на ЯД и на Вебмани.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно На joomla добавить в опциях товаров маркер. Моментальная оплата!!!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Исправить интернет магазине для опций товаров на joomla в коде - маркеры. Мгновенная оплата на webmonney. Срочно!!!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется человек или организация для наполнения и администрирования сайта - тематика мебель сайт homebeli.ru Основные требования - опыт работы на joomla и на opencart . на сайте будет около 3000 позиций. оплата электронными ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
Каталог для мебельной фабрики. Более 30 страниц. Есть пример как нужно сделать.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт11 лет назад