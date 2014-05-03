Создать подложку в сайт и два статичных баннера

требуется нарисовать банер на слайдер на главную странцу мебельного интернет магазина. homebeli.ru банер должен содержать логотип магазина + интересное дизайнерское решения самого банера мебельного интернет магазина занимающейся продажей мебели!!! размер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные.
Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить её.
Так же в правую часть нужно нарисовать два баннера (кнопки) с надписями:
1. "Зарезервировать столик"
2. "Фотоальбом"
Размер баннеров: по ширине 290 px, а по высоте не более 120 px.
На баннерах можно использовать любые тематические картинки, но нужно чтобы баннеры выглядели стильными и "не перегруженными".
Бюджет всего мероприятия 1000 р.
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