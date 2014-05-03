Создать подложку в сайт и два статичных баннера

$28
БаннерыЗавершен4 заявки193 просмотра
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Приветствую всех!

Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные.

Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить её.

Так же в правую часть нужно нарисовать два баннера (кнопки) с надписями:

1. "Зарезервировать столик"

2. "Фотоальбом"

Размер баннеров: по ширине 290 px, а по высоте не более 120 px.

На баннерах можно использовать любые тематические картинки, но нужно чтобы баннеры выглядели стильными и "не перегруженными".

Бюджет всего мероприятия 1000 р.

10 лет назад
Shvedspb
Андрей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikitos2044
Никита 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Никита все выполнил в срок и согласно всем моим пожеланиям. Рекомендую!
Все отлично, рекомендую Андрея к сотрудничеству!
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