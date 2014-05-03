Создать подложку в сайт и два статичных баннера

Приветствую всех!

Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные.

Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить её.

Так же в правую часть нужно нарисовать два баннера (кнопки) с надписями:

1. "Зарезервировать столик"

2. "Фотоальбом"

Размер баннеров: по ширине 290 px, а по высоте не более 120 px.

На баннерах можно использовать любые тематические картинки, но нужно чтобы баннеры выглядели стильными и "не перегруженными".

Бюджет всего мероприятия 1000 р.