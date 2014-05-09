Сделать баннер акцию, приватный проект

БаннерыЗавершен1 заявка125 просмотров
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Необходимо сделать широкоформатный баннер - акцию.

Размеры на усмотрение исполнителя. Для привлечение внимания над основным текстом главной страницы.

10 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AnnaDemyanenko
Анна 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро был сделан подходящий баннер. Все норм. Рекомендую
Спасибо)))
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