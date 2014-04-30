Баннер в шапку, к 1 мая

Приветствую всех! Для сайта www.lafabrik.ru необходимо нарисовать вместо этой картинку http://lafabrik.ru/images/bg.jpg другую с пуговицами (на основе написанной легенды на главной странице). Пуговицы могут быть не обязательно старинные. Размер должен быть такой же, чтобы можно было просто заменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать баннер в шапку сайта к 1 мая,
тематика - мир, труд, май
размер:982x154
условия по сотрудничеству:
1) работа без предоплаты
2) работы по совместным проектам в портфолио не выкладывать
3) оплату производим в рублях
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