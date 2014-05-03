Надо нарисовать два статических баннера(png) по модели AIDA(внимание, интерес, желание, действие). "Действие" - переход на сайт чтобы рассчитать стоимость. 1. для сайта http://aviatickets.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 2. для сайта http://homedd.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60 Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменение картинки добавление информации ( шапки сайта) или создание новой за подробностями обращаемся в личку работа без предоплаты, оплата ЯД
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