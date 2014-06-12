Нарисовать два баннера

$50
БаннерыЗавершен13 заявок246 просмотров
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Надо нарисовать два статических баннера(png) по модели AIDA(внимание, интерес, желание, действие). "Действие" - переход на сайт чтобы рассчитать стоимость.

1. для сайта http://aviatickets.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60

2. для сайта http://homedd.by/ 240x400 и сделать ресайз 468x60

Оплата Яндекс.деньги.

Обязательно пишите цену в рос.рублях, и сроки. Без указания цены и сроков за работу, заявки не рассматриваются

10 лет назад
Fubu_By
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
stavexpert
Анжелика 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$43
1 день
Сделано все быстро и качественно, не дочеты сделанные во время работы, были быстро устранены
Отличный заказчик!!)) Рекомендую всем!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!))
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