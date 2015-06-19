Sonnetod

Гордиюк Sonnetod

 
37 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Качественный дизайн по разумным ценам

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Отзывы заказчиков
andcrew
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$42
10 баллов
8 лет назад
Разработать карточку товара
Ольга профессионально справилась с задачей. Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую.
Я довольна сотрудничеством. Андрей был всегда на связи, оплатил все дополнительные правки
Ответный отзыв
tumurk
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Сделать рекламный баннер (2 шт)
Спасибо, все отлично
Я довольна сотрудничеством. Четкая постановка задачи, своевременная оплата!
Ответный отзыв
grest
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
$130
10 баллов
8 лет назад
Дизайн детского интернет магазина
Спасибо Ольга за дизайн, даже с отсутствием четкого ТЗ, исполнитель хорошо выполнил свою работу.
Я довольна сотрудничеством. Сергей всегда был на связи и своевременно оплатил работу
Ответный отзыв
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Шапка для информационного сайта
Ольга - очень хороший дизайнер с тонким вкусом. К тому же работа была выполнена точно в срок, что особенно важно. Теперь при необходимости буду обращаться только к ней.
Я очень довольна сотрудничеством. Остап дал четкие инструкции по заданию, своевременно оплатил работу. Хороший заказчик
Ответный отзыв
demidenko_d
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать страницу карточки товара
Отличный исполнитель, профессионал своего дела, рекомендую!
Успешное сотрудничество! Заказчик поставил четкую задачу, своевременно оплатил работу. Рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
13 отзывов
от $100
от 3 дней
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Баннеры
5 отзывов
от $20
от 1 дня
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