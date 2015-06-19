Портфолио
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Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
8 лет назад
Ольга профессионально справилась с задачей. Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую.
Ответный отзыв
Я довольна сотрудничеством. Андрей был всегда на связи, оплатил все дополнительные правки
$17
10 баллов
8 лет назад
Спасибо, все отлично
Ответный отзыв
Я довольна сотрудничеством. Четкая постановка задачи, своевременная оплата!
$130
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Ольга за дизайн, даже с отсутствием четкого ТЗ, исполнитель хорошо выполнил свою работу.
Ответный отзыв
Я довольна сотрудничеством. Сергей всегда был на связи и своевременно оплатил работу
$20
10 баллов
9 лет назад
Ольга - очень хороший дизайнер с тонким вкусом. К тому же работа была выполнена точно в срок, что особенно важно. Теперь при необходимости буду обращаться только к ней.
Ответный отзыв
Я очень довольна сотрудничеством. Остап дал четкие инструкции по заданию, своевременно оплатил работу. Хороший заказчик
$35
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, профессионал своего дела, рекомендую!
Ответный отзыв
Успешное сотрудничество! Заказчик поставил четкую задачу, своевременно оплатил работу. Рекомендую
Дизайн сайтов
13 отзывов
от $100
от 3 дней
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Баннеры
5 отзывов
от $20
от 1 дня
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