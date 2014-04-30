Сделать баннер

Он должен делаться по следующему принципу - акцент внимания, оффер и призыв к действию.

1. Он должен быть достаточно красивым и сделан в современном стиле

Примеры можно посмотреть на showrooms.ru

Важно что бы баннер и слова в нем выделялись, поскольку это акция, ее должны видеть все, т.е. копирайтинг должен присутствовать.

2. Баннер будет размещен на витрине в замен существующего http://1001minuta.ru/category/ferrari/

3. В баннере обязательно должны быть яркие картинки часов, их можно найти в google.com

4. Указываем дедлайн

5. Текст: Каждому второму позвонившему мы дарим 500 рублей на покупку часов!