Баннер для сайта стоматологической клиники

Добрый день.

Нужно создать неанимированный баннер для рекламной акции на главную страницу сайта стоматологии.

Размеры баннера 780px в длину, по высоте - на ваше усмотрение (но примерно пикселей 300).

Текст на баннере примерно такой: "комплексная гигиена рта + отбеливание со скидкой 20% 18000р"

Ну и вставить фотку белозубую какую-нибудь.

Но стилю оформление баннера должно совпадать с оформлением сайта (кину в личку тому, с кем будем работать).

Жду ваших предложений по срокам и стоимости, спасибо.