Баннер для сайта стоматологической клиники

Разработка баннера по макету Статичный, размер 160х600 Требуется достаточно высокое качество Стоимость работы учитывается при выборе исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно создать неанимированный баннер для рекламной акции на главную страницу сайта стоматологии.
Размеры баннера 780px в длину, по высоте - на ваше усмотрение (но примерно пикселей 300).
Текст на баннере примерно такой: "комплексная гигиена рта + отбеливание со скидкой 20% 18000р"
Ну и вставить фотку белозубую какую-нибудь.
Но стилю оформление баннера должно совпадать с оформлением сайта (кину в личку тому, с кем будем работать).
Жду ваших предложений по срокам и стоимости, спасибо.
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