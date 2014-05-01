Баннер для сайта стоматологической клиники

БаннерыЗавершен18 заявок149 просмотров
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Добрый день.

Нужно создать неанимированный баннер для рекламной акции на главную страницу сайта стоматологии.

Размеры баннера 780px в длину, по высоте - на ваше усмотрение (но примерно пикселей 300).

Текст на баннере примерно такой: "комплексная гигиена рта + отбеливание со скидкой 20% 18000р"

Ну и вставить фотку белозубую какую-нибудь.

Но стилю оформление баннера должно совпадать с оформлением сайта (кину в личку тому, с кем будем работать).

Жду ваших предложений по срокам и стоимости, спасибо.

10 лет назад
keht
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Оперативно и на уровне, рекомендую Юрия как адекватного исполнителя.
В двух словах: все четко. Рекомендую.
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