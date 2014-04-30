Баннер в 3D

… требуется сделать баннер 3D для шапки сайта: объемное изображение на заданную тематику, не слишком замороченное: либо что-то абстрактное, либо - люди или текст (в общем-то, текст - предпочтительнее)

Предметы на картинке должны отображаться в объемном виде, быть насыщенных цветов и гармонировать с дизайном имеющегося сайта.