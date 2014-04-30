Баннер в 3D

Нужны 2а банера для сайта Traveljay.ru. Цена нужна для варианта flash и обычный. На первом банере должно быть написано "Travel Jay для AppStore" и картинка "Загрузите в AppStore" Жду портфолио и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
… требуется сделать баннер 3D для шапки сайта: объемное изображение на заданную тематику, не слишком замороченное: либо что-то абстрактное, либо - люди или текст (в общем-то, текст - предпочтительнее)
Предметы на картинке должны отображаться в объемном виде, быть насыщенных цветов и гармонировать с дизайном имеющегося сайта.
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