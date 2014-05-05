Нарисовать маленькую анимированную гифку

Необходимо нарисовать анимированную гифку для онлайн-севиса, означающую загрузку (loading). Нужна сама картинка, без надписи, на прозрачном фоне. Картинка должна быть серая, по стилю продолжать то, что в файле play-sprite (прям чтоб можно было 3м рядом поставить). Очень локанично д.б. (гифки, которые в целом нравятся тоже во вложении).

Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Проект срочный, приоритет исполнителям которые могут сделать за сутки.

По оплате — если вебмани, то оплата в понедельник; если на карту сбера — то в течение 5 мин. после выполнения задачи.