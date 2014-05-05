Баннер, пост для ВК

$6
БаннерыЗавершен5 заявок146 просмотров
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Нужен баннер для вк, тематика игровые компьютеры

Бюджет 200 р яндекс денег

10 лет назад
bogatir
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
2 дня
Отличный исполнитель, моментально сделал задание на высоком уровне! Рекомендую!
Сотрудничество с Андреем - на высоком уровне! Четкая постановка задачи, утверждение и оплата - моментально!
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