Нарисовать рекламный баннер

БаннерыЗавершен26 заявок196 просмотров
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Нужно создать рекламный баннер, с изображением игрушек и немного текста.

10 лет назад
nataniumnik
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Рекомендую, Евгения сделала заказ качественно и быстро.
Рекомендую Николая, как хорошего заказчика! ТЗ ясно, оплата своевременная!
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