3 анимированных баннера для сайта

160х600, 728х90, 468х60, 336x280. Баннеры одной тематики(игровой сайт), поэтому стиль общий, разрешение - разное. Примеры работ - обязательно! Интересуют сроки и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
125х125, 728х90, 468х60. Баннеры одной тематики (автозапчасти из Польши, сайт http://avto-allegro.info/ ), стиль общий, разрешение — разное.
Примеры работ — обязательно!
Интересуют сроки и цена.
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