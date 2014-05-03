Красивые баннеры для интернет-магазина PC игр

технические требования для баннера для сайтов. flash-баннер или гиф-анимация. Вес баннера не должен превышать 45 - 75 Кб. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры, просим откликнуться всех тех, кому по душе тематика компьютерных игр! Проект для тех, кто хочет нарисовать лучшие баннеры игровой тематики (статика).
Задача: задать единых стиль для баннеров (на основе стиля сайта, горизонтальные) и нарисовать их для разных игр. Дизайн должен соответствовать сайту www.igrobutik.com
Где будут публиковаться баннеры: в постах социальных сетей и в новостях сайта, поэтому баннеры должны быть красивыми и привлекательными.
Какие типы баннеров нужно будет рисовать:
- Распродажа игры/игр. В этом случае на баннере красиво показана скидка и вся привлекательность предложения.
- Новая игр. На баннере рекламируется новинка мира игр.
- Предварительный заказ. На баннере сообщается о принятии магазином предварительных заказов на игру. Показывается размер скидки и бонус предварительного заказа.
- Специальная акция. Произвольный вариант. Может быть конкурс или акция для постоянных покупателей. Условия для дизайнера те же – информативность и красота баннера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1. Приложите примеры ваших самых удачных баннеров, если есть – игровой тематики. Если нет игровой тематики – тестовое задание, сделайте баннер для игры Battlefield 4, распродажа 50% (старая цена 1199, новая 599 рублей), горизонтальный. Использовать максимальную схожую стилистику с сайтом www.igrobutik.com
2. Указывайте ваши цены, друзья!
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