Красивые баннеры для интернет-магазина PC игр

Уважаемые дизайнеры, просим откликнуться всех тех, кому по душе тематика компьютерных игр! Проект для тех, кто хочет нарисовать лучшие баннеры игровой тематики (статика).

Задача: задать единых стиль для баннеров (на основе стиля сайта, горизонтальные) и нарисовать их для разных игр. Дизайн должен соответствовать сайту www.igrobutik.com

Где будут публиковаться баннеры: в постах социальных сетей и в новостях сайта, поэтому баннеры должны быть красивыми и привлекательными.

Какие типы баннеров нужно будет рисовать:

- Распродажа игры/игр. В этом случае на баннере красиво показана скидка и вся привлекательность предложения.

- Новая игр. На баннере рекламируется новинка мира игр.

- Предварительный заказ. На баннере сообщается о принятии магазином предварительных заказов на игру. Показывается размер скидки и бонус предварительного заказа.

- Специальная акция. Произвольный вариант. Может быть конкурс или акция для постоянных покупателей. Условия для дизайнера те же – информативность и красота баннера.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

1. Приложите примеры ваших самых удачных баннеров, если есть – игровой тематики. Если нет игровой тематики – тестовое задание, сделайте баннер для игры Battlefield 4, распродажа 50% (старая цена 1199, новая 599 рублей), горизонтальный. Использовать максимальную схожую стилистику с сайтом www.igrobutik.com

2. Указывайте ваши цены, друзья!