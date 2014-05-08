Flash Баннер к Празднику 9 мая

$50
БаннерыЗавершен3 заявки277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен Flash Баннер в двух вариантах, тематика праздник 9 мая и железные дороги

Большой баннер 1100х650 и место под текст + салют (анимирован) и красные цветы

Маленький на основании большого 210х150

Бюджет 1500 руб.

условия по сотрудничеству:

1) работа без предоплаты

2) работы по совместным проектам в портфолио не выкладывать

3) оплату производим в рублях

10 лет назад
vivakom
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
olka-zs
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Задача выполнена в срок и качественно! Коммуникабельность на уровне!
Положительные впечатления от сотрудничества: четкое ТЗ и достойная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Красивые баннеры для интернет-магазина PC игр

    Уважаемые дизайнеры, просим откликнуться всех тех, кому по душе тематика компьютерных игр! Проект для тех, кто хочет нарисовать лучшие баннеры игровой тематики (статика). Задача: задать единых стиль для баннеров (на основе стиля сайта, горизонтальные) и нарисовать ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание баннера для сайта

    технические требования для баннера для сайтов. flash-баннер или гиф-анимация. Вес баннера не должен превышать 45 - 75 Кб. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 баннера для сайта

    Нужно создать 2 баннера. Реклама оригинальных запчастей (http://unlimited-group.com.ua/) 1) для сайта (http://auto.ria.com/) 380х70 требования : Прошивки для swf-файлов (т.е. в flash-ролике в элементе button установить код):on (release) { if (_root.clickTAG.substr(0,5) == 'http:') { getURL(_root.clickTAG,'_blank'); } ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер, пост для ВК

    $6

    Нужен баннер для вк, тематика игровые компьютеры Бюджет 200 р яндекс денег

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 3 анимированных баннера для сайта

    125х125, 728х90, 468х60. Баннеры одной тематики (автозапчасти из Польши, сайт http://avto-allegro.info/ ), стиль общий, разрешение — разное. Примеры работ — обязательно! Интересуют сроки и цена.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 4 анимационных баннера

    160х600, 728х90, 468х60, 336x280. Баннеры одной тематики(игровой сайт), поэтому стиль общий, разрешение - разное. Примеры работ - обязательно! Интересуют сроки и цена.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Уникальный дизайн для группы вконтакте+лого

    Необходимо разработать красивый дизайн для группы вконтакте https://vk.com/sesperm и логотип нравится как сделано у http://vk.com/geradez с плавным переходом из одной картинки в другую а также отдельная страница меню http://vk.com/geradez?w=page-58642636_45628199 нравится лого у http://geradez.ru/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры для сайта

    нужно нарисовать 3 однотипных баннера для сайта (букс), есть старые банеры но сайт сменил дизайн и нужно переделать или нарисовать новые банеры размерами 200x300, 468x60, 100x100 пишите сразу разумную цену

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад