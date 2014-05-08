Flash Баннер к Празднику 9 мая

Нужны статичные баннеры на сайт. В идеале нужно сделать и разместить баннеры на корпоративный сайт
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Нужен Flash Баннер в двух вариантах, тематика праздник 9 мая и железные дороги
Большой баннер 1100х650 и место под текст + салют (анимирован) и красные цветы
Маленький на основании большого 210х150
Бюджет 1500 руб.
условия по сотрудничеству:
1) работа без предоплаты
2) работы по совместным проектам в портфолио не выкладывать
3) оплату производим в рублях
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