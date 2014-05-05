Создание анимационного ролика (Flash)

Нужно сделать flash ролик на 15 сек. И укороченный вариант на 5 сек.

Сценарий предоставим. Там будет персонаж, который будет в разных местах мира совершать разные действия.

Ролик нужно сделать под требования рекламы в YouTube.

Укажите цену плз и сроки.