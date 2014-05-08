3 баннера для слайдера

$50
БаннерыЗавершен8 заявок164 просмотра
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ТЗ такое.

Нужно сделать три статических баннера для слайдера

3 рисунка (jpg) разрешения 960x320 (исходники в psd)

За основу взять приложенный рисунок (расположение текста, рисунки, номера шагов (в треугольники).

Тема "получить лечение в клинике за три легких шага"

Текст первого баннера ("Запись на прием на сайте или позвоните по телефону"

Текст второго баннера ("Сообщите нам ваши симптомы или заболевание")

Текст третьего баннера ("Встреча с доктором и начало лечения")

Оплата wmz + отзыв от меня.

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10 лет назад
prseo
Адиль 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Замечательный дизайнер. Оперативная работа, качественное исполненная работа. Рекомендую всем +++. Спасибо Вам, Елена.
Спасибо за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны: четкое техническое задание, постоянная связь, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации!
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