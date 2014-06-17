Придумать флешку для шапки сайта

БаннерыЗавершен6 заявок167 просмотров
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Необходимо сделать флешку. Элементы, которые хотелось бы видеть во флешке:

1. Молоко (разливается или течет)

2. Корова

3. Бочки

4. Слоган (который возле логотипа сейчас)

Флешка не должна быть сильно яркой

Эти элементы не принципиальны! Может Вы что то предложите, в процессе согласуем

10 лет назад
MihailWeb
Михаил 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
redugn
50 летНепал
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$33
2 дня
Все быстро и качественно!! рекомендую!!!!
все норм, рекомендую
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