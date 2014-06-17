Евгений Рудаков redugnredugn
50 летНепал/Покхара
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
FLASH баннеры :: HTML5 баннеры :: GIF баннеры :: JPEG баннеры
Баннеры в кратчайшие сроки (от 2 часов)
БОНУС- анимированная гиф версия баннера
БОНУС- повышенная кликабельность
БОНУС- соблюдение всех принципов AIDA
БОНУС- разумные правки
Любые типы баннеров
Интерактивные, видео-баннеры, игровые, а также нестандартные форматы особо приветствуются!
Баннеры HTML( видны на всех устройствах, в том числе на iPhone и iPad)
Вы-знаете свою цель, я - реализую ее.
Портфолио
- Без названия349 просмотров
- Баннер для сайта мебели289 просмотров
- Баннер для сети автошкол310 просмотров
- Баннер для сайта компьютерных расходников296 просмотров
- Баннер для сайта мебели284 просмотра
- Баннер для сайта мебели256 просмотров
- Анимация логотипа179 просмотров
- Баннер для застройшика199 просмотров
- Интернет-магазин кондиционеров220 просмотров
- Без названия292 просмотра
- Баннер для ЗАО КамазЖилБыт225 просмотров
- Баннер для застройщика268 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
2 балла
9 лет назад
Редко захожу в систему, поэтому в тз четко указал что общение по почте. Сам сделал банер - захожу на веблансер а Евгений Эр (redugn) уже запилил отрицательный отзыв. Не рекомендую с ним работать так как эмоционально неуравновешен.
Ответный отзыв
после принятия исполнителем пропал и не отвечал на сообщения, в итоге работа сделана, а оплаты нет. не рекомендую
$11
10 баллов
9 лет назад
Было сделано в срок и без дополнительных ненужных вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
все прошло отлично, рекомендую
$20
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
ТЗ-четко, исходники предоставил, оплата -вовремя. Рекомендую.
$33
10 баллов
10 лет назад
Все быстро и качественно!! рекомендую!!!!
Ответный отзыв
все норм, рекомендую
$15
10 баллов
10 лет назад
Хороший баннер, за хорошие деньги. Спасибо.
Ответный отзыв
четкая задача оплата-как договаривались
Баннеры
10 отзывов(-1)
$5/час
от $9от 2 часов
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