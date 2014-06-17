redugn

Евгений Рудаков redugn

 
50 летНепал/Покхара
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
FLASH баннеры :: HTML5 баннеры :: GIF баннеры :: JPEG баннеры

Баннеры в кратчайшие сроки (от 2 часов)

БОНУС- анимированная гиф версия баннера

БОНУС- повышенная кликабельность

БОНУС- соблюдение всех принципов AIDA

БОНУС- разумные правки

Любые типы баннеров

Интерактивные, видео-баннеры, игровые, а также нестандартные форматы особо приветствуются!

Баннеры HTML( видны на всех устройствах, в том числе на iPhone и iPad)

Вы-знаете свою цель, я - реализую ее.

HTMLFlash
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Отзывы заказчиков
decorov
Руслан 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов(-1)
$8
2 балла
9 лет назад
Нужен баннер
Редко захожу в систему, поэтому в тз четко указал что общение по почте. Сам сделал банер - захожу на веблансер а Евгений Эр (redugn) уже запилил отрицательный отзыв. Не рекомендую с ним работать так как эмоционально неуравновешен.
после принятия исполнителем пропал и не отвечал на сообщения, в итоге работа сделана, а оплаты нет. не рекомендую
Ответный отзыв
kovaleuivan
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Создать 2 баннера
Было сделано в срок и без дополнительных ненужных вопросов. Рекомендую!
все прошло отлично, рекомендую
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сделать анимацию на сайте (без флеша)
Рекомендую
ТЗ-четко, исходники предоставил, оплата -вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
MihailWeb
Михаил 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Придумать флешку для шапки сайта
Все быстро и качественно!! рекомендую!!!!
все норм, рекомендую
Ответный отзыв
fedotoff123
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Статический баннер на группу Вконтакте.
Хороший баннер, за хорошие деньги. Спасибо.
четкая задача оплата-как договаривались
Ответный отзыв
Баннеры
10 отзывов(-1)
$5/час
от $9от 2 часов
#129