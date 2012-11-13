kovaleuivan

Нужно написать определенный скрипт/программу содержащую следующие разделы: • чекер - проверка аккаунтов на работоспобность • комментатор - комментирует фотографии юзеров • фотограббер - собирает фотографии с соц.сети • парсер ...
Разработка приложений под мобильную платформу iOS.
Разработка приложений для Android.
Разработка приложений под любую другую мобильную платформу.
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создать 2 баннера: 728X90 - создаем этот 300Х100 - адаптируем В баннере будет 6 ссылок на различные виды. Основая часть баннера - текст.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно доработать один из бесплатных шаблонов вордпресс , т.е. подогнать под школьную тематику. Ресурс представляет собой сайт школы, без излишних изысков. Я предложу шаблоны, либо вы можете свои и их подточим под ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно переработать стандартную шапку сайта. Будет другой вид + добавить карусельку или т.п. (будем решать в общении). На работу 1-3 дня. Сроки и приблизительную цену - в заявку. Работы относительно немного, то, какого вида нужна ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Срочное задание!!! Пишите стоимость и сроки! Календарный модуль для Google-web toolkit, функции 1. Модуль должен быть поставлен в виде jar-файла. 2. Модуль должен представлять собой GWT-проект, содержащий ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно сверстать макет интернет-магазина для Joomla (в том числе и корзину на виртуемарт). Исполнитель будет выбран и с учётом озвученной им цены и сроков.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно создать скрипт однотипной регистрации пользователя с заполнением всех полей + вставка аватора. После всех регистраций (или в процессе.... важна скорость всего процесса) скрипт должен подключиться к почте (почтовик на ваш выбор) и подтвердить регистрации. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Задача: из макета сверстать шаблон по ВП. Оплата: выберу самое привлекательное предложение (цена/отзывы/сроки) Примеры работ и расценки оставляйте в теме или в лс.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад