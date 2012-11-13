kovaleuivan

Крайне недоволен данным исполнителем! C 26 по 30 (!) августа кормил завтраками, обещал всё сделать, а в итоге, когда осталось 2 дня до открытия сайта, заявил, что у него много заказов и он не уверен, что получится. Посоветовал обратиться к другому исполнителю. За 2 дня!!!! В итоге все сроки потеряны и в экстренном порядке пришлось искать другого исполнителя! По коммуникации: человек редко выходит на связь и отвечает на 3 или 4 сообщение, через день. Т.е. даже сориентировать никак не может. О качестве работы судить не могу, работать он так и не начал. ===== Отвечу на ответный отзыв. С моей стороны неопределенностей с момента выполнения заказа и отправки данных для входа на сайт и фтп не было. Если кому-то нужна будет переписка - могу ознакомить.