kovaleuivan

Иван Ковалёв kovaleuivan

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка приложений под различные мобильные платформы и создание порталов

Разработка приложений под мобильную платформу iOS.

Разработка приложений для Android.

Разработка приложений под любую другую мобильную платформу.

Также занимаемся созданием крупных многофункциональных сайтов средней и высокой сложности. (от 3.000 у.е.)

В нашей компании работаю высококвалифицированные разработчики и тестировщики.

Стоимость каждого проекта определяется индивидуально, в зависимости от времени, которое потратит команда на работу.

Заключение договора. Встреча в Москве с сотрудниками либо директором компании. Возможна встреча в офисах нашей компании в Минске или Черкассах.

  • Создание скрипта

    Нужно написать определенный скрипт/программу содержащую следующие разделы: • чекер - проверка аккаунтов на работоспобность • комментатор - комментирует фотографии юзеров • фотограббер - собирает фотографии с соц.сети • парсер ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать 2 баннера

    Создать 2 баннера: 728X90 - создаем этот 300Х100 - адаптируем В баннере будет 6 ссылок на различные виды. Основая часть баннера - текст.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вордпресс Внешняя доработка шаблона + верстка

    Нужно доработать один из бесплатных шаблонов вордпресс , т.е. подогнать под школьную тематику. Ресурс представляет собой сайт школы, без излишних изысков. Я предложу шаблоны, либо вы можете свои и их подточим под ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Wordpress: переработать шапку сайта

    Нужно переработать стандартную шапку сайта. Будет другой вид + добавить карусельку или т.п. (будем решать в общении). На работу 1-3 дня. Сроки и приблизительную цену - в заявку. Работы относительно немного, то, какого вида нужна ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Календарный модуль для Google-web toolkit, функции

    Срочное задание!!! Пишите стоимость и сроки! Календарный модуль для Google-web toolkit, функции 1. Модуль должен быть поставлен в виде jar-файла. 2. Модуль должен представлять собой GWT-проект, содержащий ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт регистрации + проход по ссылкам в профиле

    $100

    Нужно создать скрипт однотипной регистрации пользователя с заполнением всех полей + вставка аватора. После всех регистраций (или в процессе.... важна скорость всего процесса) скрипт должен подключиться к почте (почтовик на ваш выбор) и подтвердить регистрации. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

redugn
52 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Создать 2 баннера
все прошло отлично, рекомендую
Было сделано в срок и без дополнительных ненужных вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
serg-sk
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Вордпресс Внешняя доработка шаблона + верстка
WordPress
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи и быстрая оплата.
Быстро и качественно выполнил работу, на которую у другого исполните ушло 3 недели!! Рекомендую!
Ответный отзыв
by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
3 балла
11 лет назад
Wordpress: переработать шапку сайта
WordPress
Не советую работать с данным человеком, сам не знает что хочет. Каждый день все меняется и не как не может прийти к единому мнению. Тянет время ссылаясь на то что все еще не может определится с выбором
Крайне недоволен данным исполнителем! C 26 по 30 (!) августа кормил завтраками, обещал всё сделать, а в итоге, когда осталось 2 дня до открытия сайта, заявил, что у него много заказов и он не уверен, что получится. Посоветовал обратиться к другому исполнителю. За 2 дня!!!! В итоге все сроки потеряны и в экстренном порядке пришлось искать другого исполнителя! По коммуникации: человек редко выходит на связь и отвечает на 3 или 4 сообщение, через день. Т.е. даже сориентировать никак не может. О качестве работы судить не могу, работать он так и не начал. ===== Отвечу на ответный отзыв. С моей стороны неопределенностей с момента выполнения заказа и отправки данных для входа на сайт и фтп не было. Если кому-то нужна будет переписка - могу ознакомить.
Ответный отзыв
rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
$80
10 баллов
11 лет назад
Скрипт регистрации + проход по ссылкам в профиле
Отличный заказчик, рекомендую.
После работы с исполнителем остались только положительные эмоции. ТЗ дорабатывалось по-ходу, было добавленно много новых функций для оптимизации работы. Доработки выполнялись бесплатно как до оплаты работы, так и после.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка простого интернет-магазина Joomla
Joomla
Ответственный заказчик, все ок.
Спасибо за сотрудничество! Обязательно будем работать еще. Оказался более тяжелый и масштабный проект, чем рассчитывалось изначально, появлялась необходимость в доработках, которые проводились в рамкам первоначальной стоимости (что не может не радовать). Отдельно отмечу доступность исполнителя в чате и исчерпывающие ответы со скринами:) Рекомендую.
Ответный отзыв