Верстка простого интернет-магазина Joomla

$150
Системы управления (CMS)Завершен18 заявок205 просмотров
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Нужно сверстать макет интернет-магазина для Joomla (в том числе и корзину на виртуемарт).

Исполнитель будет выбран и с учётом озвученной им цены и сроков.

Joomla
10 лет назад
kovaleuivan
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$150
7 дней
Спасибо за сотрудничество! Обязательно будем работать еще. Оказался более тяжелый и масштабный проект, чем рассчитывалось изначально, появлялась необходимость в доработках, которые проводились в рамкам первоначальной стоимости (что не может не радовать). Отдельно отмечу доступность исполнителя в чате и исчерпывающие ответы со скринами:) Рекомендую.
Ответственный заказчик, все ок.