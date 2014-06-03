Нужно сверстать и натянуть на ModX . Навигация по сайту стандартная. 6 страниц сайта + форма обратной связи. + нужно прикрутить корзину для оформления заказа без непосредственной оплаты через сайт. Без предоплаты. Хотелось бы увидеть ...
Снять верстку сайта и посадить на систему управлен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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