Снять верстку сайта и посадить на систему управлен

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки220 просмотров
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все описано в приложении

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
denzel_ua
Денис 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$70
4 дня
Все выполнено на отлично! По срокам почти нет замечаний.
Прекрасный заказчик, четко формирует задание, никаких нареканий.
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