Обновить сайт dle 5.2 на саму новую версию

Здравствуйте. После переноса сайта на MODx на другой хостинг (переносили по ftp) сам сайт отображается, а пути к стилям и скриптам не прописываются не правильно почему-то задаются). Нужно помочь как можно оперативнее решить эту проблему. Оплата ...