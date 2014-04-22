Нужно написать СMS обменника

Поправить javascript. Есть сайт на друпал, в нем использован javascript модуль sclickgrid. На других сайтах он работает нормально. На этом, после одноразового изменения поля по Ajax уже ничего поменять нельзя. Нужно перезагружать страницу. Нужно продебажить javascript и исправить ошибку.