Необходимо настроить шаблон. Установить модули дополнительные, доработать сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно написать СMS обменника или предложить готовое решение.
Дизайн наш.
Пример такого скрипта, сайт https://vmex.info.
Так же рассмотрим готовые решение. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Нужны такие виды обмена:
Webmoney
Приват
QIWI
Яндекс
PerfectMoney
Требование:
Знать API платежных систем на отлично.
Портфолио или отзывы!
На счет цен в курсе. Жду предложений!
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