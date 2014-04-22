Нужно написать СMS обменника

$500
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно написать СMS обменника или предложить готовое решение.

Дизайн наш.

Пример такого скрипта, сайт https://vmex.info.

Так же рассмотрим готовые решение. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Нужны такие виды обмена:

Webmoney

Приват

QIWI

Яндекс

PerfectMoney

Требование:

Знать API платежных систем на отлично.

Портфолио или отзывы!

На счет цен в курсе. Жду предложений!

10 лет назад
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад