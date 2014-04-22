Установить сайт на хостинг ( Wordpress ).

Установить на CMS Wordpress на шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить wordpress на хостинг, поставить сайт ( все файлы есть ).
На сайте редактировать тексты.
Объяснить, как происходит редактирование:
1. Данных из футера
2. Настройка почты
3. Настройка карты
Постоплата, Яндекс деньги
Срок 1 день.
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