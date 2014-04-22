Установить сайт на хостинг ( Wordpress ).

$15
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок253 просмотра
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Требуется установить wordpress на хостинг, поставить сайт ( все файлы есть ).

На сайте редактировать тексты.

Объяснить, как происходит редактирование:

1. Данных из футера

2. Настройка почты

3. Настройка карты

Постоплата, Яндекс деньги

Срок 1 день.

WordPress
10 лет назад
gestco
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад