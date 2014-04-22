Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении. Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать. во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов. Все как в дизайне, кроме текста ...
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Установить на CMS Wordpress на шаблон.
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