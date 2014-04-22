Лендинг под wordpress - все должно редактироваться

$35
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка172 просмотра
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Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении.

Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать.

во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов.

Все как в дизайне, кроме текста на первом экране(в синем блоке, возде зеленых галочек). Вместо того, что есть, нужен такой:

- Независимая оценка эксперта

- Улушить эффективность рекламной кампании

- Привлечь больше потенциальны клиентов

- Сэкономить ваш бюджет

- Увеличить рентабельность

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За все -- 450 грн на карту привата.

уже есть часть верстки, она не идеально соответствует тому, что на дизайне -- потому нужно будет править(si.rar).

WordPress
10 лет назад
ketka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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