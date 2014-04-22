срочно! есть сайт на шоп скрипт, нужна помошь Нужно доработать некоторые страницы PSD макеты предоставлю
Лендинг под wordpress - все должно редактироваться
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Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении.
Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать.
во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов.
Все как в дизайне, кроме текста на первом экране(в синем блоке, возде зеленых галочек). Вместо того, что есть, нужен такой:
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За все -- 450 грн на карту привата.
уже есть часть верстки, она не идеально соответствует тому, что на дизайне -- потому нужно будет править(si.rar).
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