Лендинг под wordpress - все должно редактироваться

Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении.

Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать.

во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов.

Все как в дизайне, кроме текста на первом экране(в синем блоке, возде зеленых галочек). Вместо того, что есть, нужен такой:

- Независимая оценка эксперта

- Улушить эффективность рекламной кампании

- Привлечь больше потенциальны клиентов

- Сэкономить ваш бюджет

- Увеличить рентабельность

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уже есть часть верстки, она не идеально соответствует тому, что на дизайне -- потому нужно будет править(si.rar).