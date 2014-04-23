Починить капчу Joomla

срочно! есть сайт на шоп скрипт, нужна помошь Нужно доработать некоторые страницы PSD макеты предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выглядит это так http://clip2net.com/s/7gxnTM
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