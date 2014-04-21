Сверстать и поставить сайт на Drupal

Здравствуйте. Нужно срочно сделать настройку RSS под яндкс новости в CMS WP. Чтобы в неё шли новости из определенных категорий. Иными словами заставить работать плагин yandex-export-feed.v1.4 Заранее благодарю, ожидаю предложений
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Нужно сделать сайт спортивной команды и перенести контент со старого сайта (около 20 страниц). Есть дизайн, предельно простой (PSD шаблон). Нужно получить готовый сайт на Drupal (в т.ч. загрузить на хостинг и приклеить к домену). Преимущественно текстовые страницы, иногда с вставленными фотками и видео с youtube.
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