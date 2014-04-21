Поправить навигацию Wordpress

Есть категория http://goo.gl/r80gXW на которой не работает навигация на остальных же все работает.

Там есть вторая не активная тема на которой все работает.

Надо найти причину и заставить эту категорию работать - http://goo.gl/r80gXW

Оставляйте заявку если вы действительно уверены что справитесь.