Новый шаблон для сайта на Вордпресс

Есть сайт на вордпрессе, но на нем стоит очень сложный и тяжелый шаблон. Надо поменять шаблон на другой. Есть пример сайта на котором стоит шаблон, который мне нравится. Я хочу на свой сайт точно такой же шаблон, только немного изменить дизайн ( поставить другие картинки, поменять фон, изменить значки, логотип, добавить другие кнопки и увеличить кол-во текста т.д). Сделать надо быстро. Срок 2-3 дня. Пишите свои предложения.