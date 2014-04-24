SIMPLA. Внести небольшие правки в магазин

Сайт на старой версии dle 5.2 Проблема с дублями страниц. одна и таже новость доступна по 2 м адресам: http://index.php?newsid=28437 и без индекс.пхп вот так: ...
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Внимание! Предоплату не оставляю, оплата по факту выполнения!
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