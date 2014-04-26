Проект на Yii framework для фотографов

К сожалению нет бэкапа, поэтому нужно его восстановить от вирусов. Так же интересует консультация о том, как избежать в дальнейшим таких ситуаций.
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Специализированный сайт-сообщество для фотографов!
Суть проекта коротко:
1. регистрация пользователей или авторизация с помощью (VK, FB, Google, Yandex, Mail.ru и т.д.) с возможностью прикрепления нескольких сторонних сервисов к одному аккаунту (т.е. зарегистрированный пользователь имеет несколько вариантов (VK и Google допустим) захода в свой аккаунт).
2. Наличие суперадмина для управления пользователями
3. Возможность загрузки из личного кабанета пользователя архивных файлов, которые в дальнейшем распаковываются на сервере в папку пользователя (/uploads/user/vtour/345643/)
Дизайн Fronted части стандартный для Backend части (аккаунт пользователя) Bootstrap
Пока все, остальное при согласовании. От вас жду предложений и стоимость работы! Оплата Яндекс.Деньги!
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