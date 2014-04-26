Проект на Yii framework для фотографов

Специализированный сайт-сообщество для фотографов!

Суть проекта коротко:

1. регистрация пользователей или авторизация с помощью (VK, FB, Google, Yandex, Mail.ru и т.д.) с возможностью прикрепления нескольких сторонних сервисов к одному аккаунту (т.е. зарегистрированный пользователь имеет несколько вариантов (VK и Google допустим) захода в свой аккаунт).

2. Наличие суперадмина для управления пользователями

3. Возможность загрузки из личного кабанета пользователя архивных файлов, которые в дальнейшем распаковываются на сервере в папку пользователя (/uploads/user/vtour/345643/)

Дизайн Fronted части стандартный для Backend части (аккаунт пользователя) Bootstrap

Пока все, остальное при согласовании. От вас жду предложений и стоимость работы! Оплата Яндекс.Деньги!