Проект на Yii framework для фотографов

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки205 просмотров
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Специализированный сайт-сообщество для фотографов!

Суть проекта коротко:

1. регистрация пользователей или авторизация с помощью (VK, FB, Google, Yandex, Mail.ru и т.д.) с возможностью прикрепления нескольких сторонних сервисов к одному аккаунту (т.е. зарегистрированный пользователь имеет несколько вариантов (VK и Google допустим) захода в свой аккаунт).

2. Наличие суперадмина для управления пользователями

3. Возможность загрузки из личного кабанета пользователя архивных файлов, которые в дальнейшем распаковываются на сервере в папку пользователя (/uploads/user/vtour/345643/)

Дизайн Fronted части стандартный для Backend части (аккаунт пользователя) Bootstrap

Пока все, остальное при согласовании. От вас жду предложений и стоимость работы! Оплата Яндекс.Деньги!

10 лет назад
zvnman
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
По началу мы не поняли друг друга! Я данного исполнителя воспринял крайне не желательно! Но Артём, очень настырный и целеустремленный человек. Не смотря на отказ и не понимание, он всетаки использовал последний шанс и все сделал правильно и качественно! Думаю, что Артём в жизни найдёт себя и добьется чего хочет! Это реально положительные качества, которые я уважаю в людях! Тёма я думаю ты понял свои ошибки! Будем работать!
Изначально я просрочил проект. Виноват и сам, и были причины. Обменялись отзывами, связь прервалась. Думал уже ничего не исправить. Но, спасибо, что Владимир услышал, и решил принять работу. Надеюсь на плодотворное сотрудничество :)