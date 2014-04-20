Модернизация модуля

Коллеги, добрый день! Имеется статический сайт, представляющий лакокрасочную продукцию. Нужно данный сайт сделать динамическим, т.е. подобрать и настроить СMS для добавления/редактирования/удаления его контента. Работа, в целом, тривиальная, но есть некоторые моменты, которые мы хотели бы более детально ...