Добавить категорию в админку

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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В админку сайта (СMS + DB) нужно добавить категорию для статей. Технические подробности в личку.

10 лет назад
ulianoff
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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