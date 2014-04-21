CMS для отзывов (PHP + MySQL)

Разработать систему управления сайтом, регистрация не нужна, только закрытая часть для администратора:

Для пользователей:

Возможность создания раздела (название темы для которой будет оставляться отзыв)

Использования капчи (требует ввести код) для создания раздела.

Добавление отзывов в разделы пользователями (формы: имя, email и текст отзыва).

Использования капчи (требует ввести код) для публикации отзыва.

Для администрации:

Удаление или редактирование отзывов.

Удалять разделы или изменять их название.

Возможность иметь несколько аккаунтов для администраторов.

Возможность добавлять отзыв из админки без использования капчи.

Опция которую можно включить или выключить, проверка отзывов администрацией перед публикацией отзыва.

Отзывы на проверку появляются в закрытом разделе для администраторов по названиям разделов где был оставлен отзыв.

Простенькая система интеграции CMS в HTML шаблон (только для пользователей) Дизайн админки меняться не будет.