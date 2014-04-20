Друпальный сайт - немного докрутить

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок115 просмотров
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Нужно настроить, что бы http://b2b.cybersystematics.com/catalog открывался по адресу http://b2b.cybersystematics.com/ - т.е. по сути функциональным и работоспособным должен быть только каталог.

Цена-срок в сервисе плз.

10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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