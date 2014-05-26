Фикс бага+немного в верстке изменить

Здравствуйте. Нужно срочно сделать настройку RSS под яндкс новости в CMS WP. Чтобы в неё шли новости из определенных категорий. Иными словами заставить работать плагин yandex-export-feed.v1.4 Заранее благодарю, ожидаю предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Убрать хардкод, который из админки перекидывает на старый сайт (при сохравнении какого-либо типа материала или удалении, этот сайт является копией). http://b2b.cybersystematics.com/
Немного в верстке изменить (в файле)
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