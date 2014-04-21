UMI CMS, доработки шаблона

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки131 просмотр
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Натянули новый дизайн на старый сайт c UMI, но осталась пара баг:

Нужно

1. Сделать вывод более 25 позиций в режиме "список", сейчас показываются только первые 25

2. Исправить вывод товара (отображение картинки и т.д.)

10 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
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