Joomla+JBZOO - верстка

Требуется качественно и быстро сверстать по исходникам шаблон Joomla и карточки товара в магазине на JBZOO

Писать в скайп portall.com.ua

Добавляю ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования: ответственность, полное отсутствие привычки брать работу и неожиданно, без предупреждения пропадать... оказалось эти черты редки среди фрилансеров, ищу исключение.

По данной заявке скажу сразу: речь не идет о каком-то конкретном ТЗ, работы много и есть всегда, будем знакомиться, общаться и работать. Сам адекватен и требую от будущих коллег того же.

Просьба: пишите в скайп сразу что вы по этому проекту (ссылку) и ваша специализация: верстка, JBZOO, программирование