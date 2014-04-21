Joomla+JBZOO - верстка

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки677 просмотров
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Требуется качественно и быстро сверстать по исходникам шаблон Joomla и карточки товара в магазине на JBZOO

Писать в скайп portall.com.ua

Добавляю ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования: ответственность, полное отсутствие привычки брать работу и неожиданно, без предупреждения пропадать... оказалось эти черты редки среди фрилансеров, ищу исключение.

По данной заявке скажу сразу: речь не идет о каком-то конкретном ТЗ, работы много и есть всегда, будем знакомиться, общаться и работать. Сам адекватен и требую от будущих коллег того же.

Просьба: пишите в скайп сразу что вы по этому проекту (ссылку) и ваша специализация: верстка, JBZOO, программирование

Joomla
10 лет назад
portall
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
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