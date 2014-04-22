Вордпресс правки

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок120 просмотров
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Есть сайт на вордпрессе. На нём установлен плагин магазина. Задача перенести в коде текст с верхней части под товары.

10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dezmagic-studio
Денис 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$2
1 день
Денис выполнил работу по ТЗ. Спасибо!
Оплата вовремя)
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